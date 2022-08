Mountain Bike, l’acuto dell’Italia ai Mondiali di Les Gets. Avondetto è Campione U23, Cappello fa rinascere anche il Downhill (Di lunedì 29 agosto 2022) La rassegna iridata di Les Gets è ormai in archivio. La settimana di gare sul territorio francese ha regalato grandissime emozioni in ognuna delle specialità previste in programma, portando più di una soddisfazione ai colori azzurri. Il primo risultato di spessore è arrivato nella primissima gara in calendario. Con una gara di altissimo livello la squadra italiana è stata in grado di raggiungere l’argento nella Cross-Country Team Relay. Sul format di gara che prevede la partecipazione di tre atleti uomini e tre donne, in rappresentanza di tutte le categoria di sesso e di età, gli azzurri si sono dovuti arrendere solo alla Svizzera. Luca Braidot, Marco Betteo, Martina Berta, Valentina Corvi, Giada Specia e Simone Avondetto. Questi i nomi dei sei atleti in grado di riportare l’Italia sul podio di questa specialità dopo due anni, offrendo una prestazione ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) La rassegna iridata di Lesè ormai in archivio. La settimana di gare sul territorio francese ha regalato grandissime emozioni in ognuna delle specialità previste in programma, portando più di una soddisfazione ai colori azzurri. Il primo risultato di spessore è arrivato nella primissima gara in calendario. Con una gara di altissimo livello la squadra italiana è stata in grado di raggiungere l’argento nella Cross-Country Team Relay. Sul format di gara che prevede la partecipazione di tre atleti uomini e tre donne, in rappresentanza di tutte le categoria di sesso e di età, gli azzurri si sono dovuti arrendere solo alla Svizzera. Luca Braidot, Marco Betteo, Martina Berta, Valentina Corvi, Giada Specia e Simone. Questi i nomi dei sei atleti in grado di riportare l’Italia sul podio di questa specialità dopo due anni, offrendo una prestazione ...

