Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole 2022: calendario, programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 29 agosto 2022) Superata una rassegna iridata particolarmente felice per i colori azzurri, il calendario della Mountain bike continua con l’ultima tappa di Coppa del Mondo. Dal 2 al 4 settembre si terrà in Val di Sole l’atto conclusivo della stagione. Tre giorni di gare per decidere gli ultimi verdetti di una stagione che ha regalato spettacolo ed emozioni. Il primo giorno, venerdì 2 settembre, si terranno le gare di Cross Country short track. Sabato sarà il giorno dedicato alle gare di Downhill mentre la domenica sarà il momento del Cross Country, disciplina olimpica. Tante le classifiche ancora da definire, a partire da quella Uomini Elite di Cross Country dove Luca Braidot è ancora in gioco per il successo. Grande attesa per gli azzuri sul percorso di casa, tra chi dovrà dar continuità ad un grande ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Superata una rassegna iridata particolarmente felice per i colori azzurri, ildellacontinua con l’ultima tappa didel. Dal 2 al 4 settembre si terrà in Val dil’atto conclusivo della stagione. Tre giorni di gare per decidere gli ultimi verdetti di una stagione che ha regalato spettacolo ed emozioni. Il primo giorno, venerdì 2 settembre, si terranno le gare di Cross Country short track. Sabato sarà il giorno dedicato alle gare di Downhill mentre la domenica sarà il momento del Cross Country, disciplina olimpica. Tante le classifiche ancora da definire, a partire da quella Uomini Elite di Cross Country dove Luca Braidot è ancora in gioco per il successo. Grande attesa per gli azzuri sul percorso di casa, tra chi dovrà dar continuità ad un grande ...

ItaliaTeam_it : Bronzo mondiale! ???? Terza posizione per Luca Braidot ai Mondiali di mountain bike di Les Gets! ????? #ItaliaTeam |… - Coninews : LUCA SUL PODIO MONDIALE! ?? Ai Campionati del Mondo di mountain bike, in corso a Les Gets, Luca #Braidot è medaglia… - Eurosport_IT : Avondetto si è laureato campione del mondo! ??????????? #EurosportCICLISMO | #Avondetto | #MTB | #LesGets2022 - MinistroIstr : @MimiLeCoco @mariasilvia1973 @L_orenzo_A @RamponiMonica Sembra una barzelletta. Vi siete visti? Un inebetito in pri… - MelanyHamilton_ : e poi una batteria di pentole in acciaio inox con fondo alto un cm, una mountain bike con cambio shimano e un set d… -