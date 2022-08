Monza, nome nuovo per la difesa: la situazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Monza è partito davvero male in queste prime tre giornate di campionato. Tre sconfitte che hanno fatto rumore e che già mettono sulla graticola il tecnico Stroppa, seppur Galliani e Berlusconi lo hanno confermato ai microfoni dei giornalisti. La partita valida per la quarta giornata di Serie A di domani sera contro il Monza sa già di ultima spiaggia e in caso di ulteriore sconfitta, il club lombardo si vedrà costretto a guardarsi intorno. Calciomercato Monza Izzo Torino Intanto sul fronte mercato Galliani è a lavoro per cercare di portare a casa un altro difensore e, secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il profilo che si cercherà di acquistare è quello di Armando Izzo, in uscita dal Torino. Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilè partito davvero male in queste prime tre giornate di campionato. Tre sconfitte che hanno fatto rumore e che già mettono sulla graticola il tecnico Stroppa, seppur Galliani e Berlusconi lo hanno confermato ai microfoni dei giornalisti. La partita valida per la quarta giornata di Serie A di domani sera contro ilsa già di ultima spiaggia e in caso di ulteriore sconfitta, il club lombardo si vedrà costretto a guardarsi intorno. CalciomercatoIzzo Torino Intanto sul fronte mercato Galliani è a lavoro per cercare di portare a casa un altro difensore e, secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il profilo che si cercherà di acquistare è quello di Armando Izzo, in uscita dal Torino.

