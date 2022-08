Monza | Galliani | «Icardi? Mai parlato con lui | volevamo Dybala ma…»

junews24com : Galliani spiazza tutti: «Volevo Dybala al Monza. Vi racconto cos'è successo» - - zazoomblog : Galliani sicuro: “Il Monza in Serie A la più grande impresa con Berlusconi” - #Galliani #sicuro: #Monza #Serie - sportface2016 : #SerieA, #Galliani: 'Il #Monza in Serie A è la più grande impresa con #Berlusconi' - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Galliani: «Io ministro dello sport? Il #Monza è il mio ultimo ballo» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Galliani: «Il Monza in A? Lo dico sempre a Berlusconi, è questa la nostra vera impresa» -

Corriere della Sera

E' in vena di rivelazioni Adrianoche si confessa al Corriere della Sera. L'ad deldiceconfessa che per il suonon ha mai pensato a Mauro Icardi , ma voleva Dybala... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Icardi Il ... Adriano Galliani: «Il Monza in A Lo dico sempre a Berlusconi, è la nostra impresa» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...