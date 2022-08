Montepulciano | Talosa vince l’edizione 2022 del Bravìo delle Botti

(Di lunedì 29 agosto 2022) La coppia di spingitori formata da Lapo Parissi e Luca Rosi ha conquistato la vittoria per la contrada di. Grande entusiasmo per un'edizione che celebra la piena ripartenza della manifestazione L'articolo proviene da Firenze Post.

