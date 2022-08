Mondiali volley 2022: l’Italia vince ancora, battuta anche la Turchia 3-0 e ottavi conquistati (Di lunedì 29 agosto 2022) Termina 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)il match tra Italia ed Turchia, incontro valevole per la seconda giornata della Pool E dei Mondiali maschili di volley 2022. Un’ottima vittoria per i ragazzi di De Giorgi quella ottenuta Ljubljana, che permette agli azzurri di ottenere il secondo successo nella competizione e di qualificarsi per gli ottavi di finale, anche se bisognerà vincere contro la Cina per assicurarsi un incrocio migliore. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TABELLONE ottavi REGOLAMENTO Mondiali volley RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Nel primo set l’Italia parte con molta convinzione e guida il punteggio per buona parte del parziale. Tra i protagonisti di inizio set per gli azzurri Lavia e Micheletto, ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Termina 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)il match tra Italia ed, incontro valevole per la seconda giornata della Pool E deimaschili di. Un’ottima vittoria per i ragazzi di De Giorgi quella ottenuta Ljubljana, che permette agli azzurri di ottenere il secondo successo nella competizione e di qualificarsi per glidi finale,se bisogneràre contro la Cina per assicurarsi un incrocio migliore. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TABELLONEREGOLAMENTORIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Nel primo setparte con molta convinzione e guida il punteggio per buona parte del parziale. Tra i protagonisti di inizio set per gli azzurri Lavia e Micheletto, ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, #ItaliaTurchia 3-0 Azzurri aritmeticamente qualificati agli ottavi Il primo posto nel gi… - fanpage : Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana… - SkySport : Mondiali di #volley: #ItaliaTurchia LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena #SkySport #SkyVolley @Federvolley - pattyybella : RT @SkySport: ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, #ItaliaTurchia 3-0 Azzurri aritmeticamente qualificati agli ottavi Il primo posto nel girone sarà… - serieB123 : Volley, Italia-Turchia 3-0 ai Mondiali: azzurri qualificati agli ottavi di finale -