Mondiali femminili 2023, le azzurre sfidano Moldova e Romania: oggi il primo allenamento (Di lunedì 29 agosto 2022) La nazionale femminile di calcio va a caccia della qualificazione alla FIFA Women’s World Cup 2023. Venerdì la squadra di Milena Bertolini farà visita in trasferta alla Moldova, per poi chiudere il ciclo delle gare di qualificazione martedì 6 settembre a Ferrara contro la Romania (fischio d’inizio alle 18.30). La sfida dello stadio ‘Paolo Mazza’ potrebbe essere decisiva per staccare il pass per il Mondiale. Alle 17:30 è in programma il primo allenamento di Giacinti e compagne. Domani si replica alle 17:00, mentre mercoledì le azzurre scenderanno in campo al mattino prima della partenza per Chisinau. A partire dalle ore 12 di mercoledì in vendita i biglietti per assistere a Italia-Romania: saranno acquistabili presso le agenzie Vivaticket e sui siti internet ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) La nazionale femminile di calcio va a caccia della qualificazione alla FIFA Women’s World Cup. Venerdì la squadra di Milena Bertolini farà visita in trasferta alla, per poi chiudere il ciclo delle gare di qualificazione martedì 6 settembre a Ferrara contro la(fischio d’inizio alle 18.30). La sfida dello stadio ‘Paolo Mazza’ potrebbe essere decisiva per staccare il pass per il Mondiale. Alle 17:30 è in programma ildi Giacinti e compagne. Domani si replica alle 17:00, mentre mercoledì lescenderanno in campo al mattino prima della partenza per Chisinau. A partire dalle ore 12 di mercoledì in vendita i biglietti per assistere a Italia-: saranno acquistabili presso le agenzie Vivaticket e sui siti internet ...

sportface2016 : #WomensWorldCup, le azzurre sfidano Moldova e Romania: oggi il primo allenamento - OresteDi : 2 argenti ai giochi olimpici di Tokyo, un argento e un oro ai mondiali di Eugene. La velocista dominicana vince i 4… - pauldeb891 : @ellepereffe ringrazio vivamente la fivb per i mondiali maschili e femminili in un momento in cui non ho nè nuoto n… - laregione : Mondiali femminili, Canada batte Svizzera 4-1 - RSIsport : ?????? La Svizzera supera il Giappone per 3-1 all'esordio ai Mondiali femminili in Danimarca -