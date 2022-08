Mondiale ILCA 4, a Vilamoura è un’Italia da incorniciare (Di lunedì 29 agosto 2022) un’Italia da urlo Mondiale ILCA 4 di Vilamoura in Portogallo. Gli azzurri dominano nella manifestazione cui hanno partecipato 272 atleti per 45 nazioni diverse: i velisti nostrani, infatti, tornano a casa con tre ori su quattro e, in generale, una prestazione entusiasmante con diversi ragazzi nei primi dieci posti. I risultati degli azzurri al Mondiale ILCA 4 Dopo 9 regate in 6 giorni, Nicoló Cassitta (YC Olbia) si laurea campione Mondiale e sale sul podio per due volte, conquistando anche il titolo under 16. Staccato non di molto c’è Massimiliano Antoniazzi (YC Adriaco), 5°. Fra gli U16 ben 4 azzurri nei primi 10, oltre all’oro di Cassitta ben figurano Davide Chemasi (FV Malcesine), quinto, Rayene El Haddadi (CV Torbole), settimo, e Leonardo Locci (YC Olbia). Al ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 29 agosto 2022)da urlo4 diin Portogallo. Gli azzurri dominano nella manifestazione cui hanno partecipato 272 atleti per 45 nazioni diverse: i velisti nostrani, infatti, tornano a casa con tre ori su quattro e, in generale, una prestazione entusiasmante con diversi ragazzi nei primi dieci posti. I risultati degli azzurri al4 Dopo 9 regate in 6 giorni, Nicoló Cassitta (YC Olbia) si laurea campionee sale sul podio per due volte, conquistando anche il titolo under 16. Staccato non di molto c’è Massimiliano Antoniazzi (YC Adriaco), 5°. Fra gli U16 ben 4 azzurri nei primi 10, oltre all’oro di Cassitta ben figurano Davide Chemasi (FV Malcesine), quinto, Rayene El Haddadi (CV Torbole), settimo, e Leonardo Locci (YC Olbia). Al ...

