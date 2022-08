Molesta donna e picchia i carabinieri: fermato clandestino pregiudicato (Di lunedì 29 agosto 2022) Un pregiudicato tunisino (risultato privo di permesso di soggiorno) è stato arrestato dai carabinieri a Firenze: è accusato di aver Molestato una venticinquenne, minacciandola e aggredendo anche le forze dell'ordine Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Untunisino (risultato privo di permesso di soggiorno) è stato arrestato daia Firenze: è accusato di averto una venticinquenne, minacciandola e aggredendo anche le forze dell'ordine

Giopez69 : @cheminchialeggi Troppo sottile non te la posso spiegare … sintetizzo … Sanna (donna) molesta …Pavel (uomo) maneggi… - LaMadreBadessa : RT @controradio: Firenze: molesta donna in piazza e poi ferisce Cc, arrestato - controradio : Firenze: molesta donna in piazza e poi ferisce Cc, arrestato - LetiziaFirenze : Molesta una donna alla stazione di Firenze, le mostra il pene e la minaccia con un coltello: arrestato - ToscanaInD… - lavocedigenova : Molesta una donna e minaccia gli agenti, arrestato in aeroporto -