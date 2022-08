Miriana Trevisan: “Alessia Marcuzzi presentatrice al top” (Di lunedì 29 agosto 2022) Durante il progetto benefico promosso dal giornalista, scrittore e conduttore televisivo Paolo Brosio, nella splendida Forte dei Marmi, c’è stata l’occasione di intervistare la nota showgirl italiana e icona della tv Miriana Trevisan (ex volto noto di Pressing, Ruota della fortuna e altri storici programmi). L’abbiamo incontrata al Circolo Tennis della città e ai nostri microfoni ha parlato in ESCLUSIVA di televisione, del suo Napoli che vede come pretendente allo scudetto e di musica oltre che, ovviamente, di beneficenza. Siamo qui al Circolo Tennis nientemeno che con un’icona della televisione e non solo come Miriana Trevisan. Cosa dobbiamo aspettarci da questa Olimpiadi del cuore che ti vede ormai protagonista da oltre due anni? “Sicuramente rendiamo vivo il miracolo, siamo una preghiera vivente. Siamo qui ... Leggi su danielebartocciblog (Di lunedì 29 agosto 2022) Durante il progetto benefico promosso dal giornalista, scrittore e conduttore televisivo Paolo Brosio, nella splendida Forte dei Marmi, c’è stata l’occasione di intervistare la nota showgirl italiana e icona della tv(ex volto noto di Pressing, Ruota della fortuna e altri storici programmi). L’abbiamo incontrata al Circolo Tennis della città e ai nostri microfoni ha parlato in ESCLUSIVA di televisione, del suo Napoli che vede come pretendente allo scudetto e di musica oltre che, ovviamente, di beneficenza. Siamo qui al Circolo Tennis nientemeno che con un’icona della televisione e non solo come. Cosa dobbiamo aspettarci da questa Olimpiadi del cuore che ti vede ormai protagonista da oltre due anni? “Sicuramente rendiamo vivo il miracolo, siamo una preghiera vivente. Siamo qui ...

