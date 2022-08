Miralem Pjanic può ritrovare Rudi Garcia | Al-Nassr punta il bosniaco

valvale75 : @l_castan @MoSalah @EdDzeko @Miralem_Pjanic Che foto! E quando la rivedi una panchina così ?????? - jack9ds6 : @l_castan @MoSalah @EdDzeko @Miralem_Pjanic Ma in campo chi ce stava ahahahaha - siporcuba : @l_castan @MoSalah @EdDzeko @Miralem_Pjanic sempre daje Leandro...romanista indimenticabile - FabrizioCossu : @l_castan @MoSalah @EdDzeko @Miralem_Pjanic Buona settimana - LocheSilvia : @l_castan @jerryscottismo @MoSalah @EdDzeko @Miralem_Pjanic Incredibile nn aver vinto nulla co’ sta gente qua ??????????????? -

Tutto Juve

C'è un prima e un dopo nella Juventus secondo Massimo Giletti. Il conduttore tv, storico tifoso bianconero, ne è convinto. Del resto, i fatti parlano chiaro: da quandoha lasciato la Vecchia Signora , il gioco dei bianconeri si è terribilmente involuto e questo al di là degli interpreti che si sono succeduti in campo. Così Giletti nel corso del suo ...Il motivo è molto semplice: il classe '96 è costato oltre 70 milioni di euro, nell'ambito dello scambio con, e a bilancio pesa ancora sui 40 - 45 milioni. L'unica strada è dunque ... Pjanic, possibile ritorno a Lione Per miralem Pjanic sempre più possibile il ritorno a Lione. Il centrocampista ex Juve potrebbe passare dal Barcellona al Lione che cerca rinforzi ambiziosi ma anche calciatori che ...Un affare già impostato da tempo, ma purtroppo per la Juventus saltato sul più bello. Memphis Depay sembrava essere vicinissimo dal vestire la casacca bianconera in questa stagione ma per cause purame ...