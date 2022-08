Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo ancora in testa al box office italiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Invariato il testa al box office italiano il dominio di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, che incassa altri due milioni di euro arrivando a oltre 9,4 milioni. Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo si conferma in testa al box office italiano per la seconda settimana consecutiva con 2,1 milioni di euro di incasso che vannno a rimpinguare le casse degli esercenti nonostante le difficoltà della stagione estiva. dopo due settimane la pellicola d'animazione targata Illumination ha già raggiunto i 9,5 milioni di incasso complessivo. Come potete scoprire dalla recensione di Minions 2: Come Gru ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) Invariato ilal boxil dominio di2:Gru, che incassa altri due milioni di euro arrivando a oltre 9,4 milioni.2:Grusi conferma inal boxper la seconda settimana consecutiva con 2,1 milioni di euro di incasso che vannno a rimpinguare le casse degli esercenti nonostante le difficoltà della stagione estiva. dopo due settimane la pellicola d'animazione targata Illumination ha già raggiunto i 9,5 milioni di incasso complessivo.potete scoprire dalla recensione di2:Gru ...

