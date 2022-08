"Minacciato con la pistola", Paul Pogba sotto ricatto. Cosa c'è dietro la faida familiare (Di lunedì 29 agosto 2022) Minacce e ricatti, si fa sempre più inquietante la vicenda che coinvolge il centrocampista della Juventus e della nazionale francese Paul Pogba. Il fratello Mathias, ha diffuso un video nel quale promette "rivelazioni scottanti" sul calciatore ma anche su Kylian Mbappé. ""Ho fatto questo video perché credo che i tifosi francesi, italiani, inglesi e spagnoli di tutto il mondo così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più quelli della nazionale francese e della Juventus, la squadra di mio fratello, compagni e i suoi sponsor, meritano di sapere alcune cose, al fine di prendere una decisione informata se merita davvero l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Se davvero merita il suo posto in Francia e l'onore di giocare un Mondiale. Se merita di iniziare a giocare alla Juventus e se è una persona affidabile", ha detto. Gli avvocati del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Minacce e ricatti, si fa sempre più inquietante la vicenda che coinvolge il centrocampista della Juventus e della nazionale francese. Il fratello Mathias, ha diffuso un video nel quale promette "rivelazioni scottanti" sul calciatore ma anche su Kylian Mbappé. ""Ho fatto questo video perché credo che i tifosi francesi, italiani, inglesi e spagnoli di tutto il mondo così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più quelli della nazionale francese e della Juventus, la squadra di mio fratello, compagni e i suoi sponsor, meritano di sapere alcune cose, al fine di prendere una decisione informata se merita davvero l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Se davvero merita il suo posto in Francia e l'onore di giocare un Mondiale. Se merita di iniziare a giocare alla Juventus e se è una persona affidabile", ha detto. Gli avvocati del ...

