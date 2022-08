Milik “Momento speciale, alla Juve per fare tanti gol” (Di lunedì 29 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – “E' un Momento speciale della mia vita. Il mio obiettivo è sempre stato giocare in un club così importante e questo è uno dei più grandi al mondo. Ma ora voglio giocare, fare bene, segnare tanti gol ed essere felice”. Fresco di debutto sabato contro la Roma, Arkadiusz Milik non vede nella Juventus un semplice punto di arrivo. “alla fine dello scorso campionato volevo restare al Marsiglia – racconta – c'era un buon progetto ma poi le cose sono un pò cambiate, è andato via il mister e sono arrivati 7-8 nuovi giocatori, per me si è presentata questa grande opportunità e ho fatto la mia scelta”. Rispetto a quando ha lasciato il Napoli nel gennaio 2021, “il livello della serie A è ancora più alto. Quattro-cinque anni fa non c'erano 4-5 squadre che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – “E' undella mia vita. Il mio obiettivo è sempre stato giocare in un club così importante e questo è uno dei più grandi al mondo. Ma ora voglio giocare,bene, segnaregol ed essere felice”. Fresco di debutto sabato contro la Roma, Arkadiusznon vede nellantus un semplice punto di arrivo. “fine dello scorso campionato volevo restare al Marsiglia – racconta – c'era un buon progetto ma poi le cose sono un pò cambiate, è andato via il mister e sono arrivati 7-8 nuovi giocatori, per me si è presentata questa grande opportunità e ho fatto la mia scelta”. Rispetto a quando ha lasciato il Napoli nel gennaio 2021, “il livello della serie A è ancora più alto. Quattro-cinque anni fa non c'erano 4-5 squadre che ...

