Milano | seguiva le sue vittime a bordo di un monopattino e le violentava | arrestato 21enne accusato di abusi su 4 donne

(Di lunedì 29 agosto 2022) E’di avere aggredito quattroin meno di un mese a. Ora, grazie alle denunce e alle descrizioni che lehanno fornito agli inquirenti, unè finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenze sessuali. Il giovane, con precedenti per maltrattamenti sulla madre, sarebbe stato identificato anche attraverso il riconoscimento del modello delelettrico con il quale si avvicinava alle sue. Il ragazzo girava per il centro città, spesso vicino a delle palestre. Adelsi avvicinava allee poi le. Alla fine, scappava con lo stesso. Le violenze sono state commesse contro ...

Un 21enne è finito in manette per aver commesso abusi sessuali su quattro donne tra i 19 e i 33 anni. Prima lea bordo di un monopattino e poi le aggrediva per poi scappare subito dopo la violenza...mobile di. E' accusato di violenze sessuali su quattro donne, tra i 19 e i 33 anni, che ha commesso tra maggio e giugno scorso. Lo schema, secondo gli agenti, era il seguente: le'a ..."Io ero paralizzata nel corpo, ma per fortuna ho avuto la prontezza di urlare, non ho detto parole, ma urlavo, ad un certo punto si è sentito lo scatto di un portone. (ANSA) ...Ha fornito subito agli agenti una descrizione di quel giovane, che aveva un accento “di Milano” e che era vestito con t-shirt e bermuda. Aggrediva le vittime alle spalle, mentre erano sovrappensiero o ...