Milano, morto il 12enne precipitato in un dirupo nel Verbano: era ricoverato da nove giorni (Di lunedì 29 agosto 2022) È morto dopo essere precipitato nel dirupo di una montagna. Si tratta di Paolo Fiscato, 12enne originario di Caronno Pertusella (Varese) che lo scorso 20 agosto era caduto durante un’escursione a Salecchio, nel Verbano (1600 metri di quota). Il giovane era stato elitrasportato in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla testa e al torace ma, nonostante le cure durate nove giorni, non ce l’ha fatta. Paolo si trovava insieme alla famiglia quando è precipitato per diversi metri. Erano stati subito allertati i soccorsi, che avevano provveduto a recuperare il piccolo. Era quindi stato trasportato all’ospedale del Niguarda, dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Terapia intensiva. Proprio qui oggi, 29 agosto, è deceduto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Èdopo essereneldi una montagna. Si tratta di Paolo Fiscato,originario di Caronno Pertusella (Varese) che lo scorso 20 agosto era caduto durante un’escursione a Salecchio, nel(1600 metri di quota). Il giovane era stato elitrasportato in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla testa e al torace ma, nonostante le cure durate, non ce l’ha fatta. Paolo si trovava insieme alla famiglia quando èper diversi metri. Erano stati subito allertati i soccorsi, che avevano provveduto a recuperare il piccolo. Era quindi stato trasportato all’ospedale del Niguarda, dove è statod’urgenza nel reparto di Terapia intensiva. Proprio qui oggi, 29 agosto, è deceduto ...

