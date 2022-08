Milan: visite mediche per Malick Thiaw, poi la firma (Di lunedì 29 agosto 2022) Malick Thiaw ha iniziato le visite mediche con il Milan. Il difensore centrale, in arrivo dallo Shalke 04 a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, è arrivato ieri nel tardo pomeriggio a Milano. Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022)ha iniziato lecon il. Il difensore centrale, in arrivo dallo Shalke 04 a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, è arrivato ieri nel tardo pomeriggio ao.

