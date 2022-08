Milan, vicino un colpo a centrocampo: arriva dalla Bundesliga! (Di lunedì 29 agosto 2022) Con lo =-0 di ieri sera tra Fiorentina e Napoli, il Milan riprende il comando della classifica assieme al gruppone con 7 punti, infatti nessuno in Serie A dopo tre giornate si trova a punteggio pieno. Terminata la terza giornata, è già tempo di pensare al campo e ai prossimi avversari perchè c’è il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata ed il Milan affronterà già domani alle 18:30 un ostico Sassuolo al Mapei Stadium. Partita che evoca ricordi molto dolci poichè nella passata stagione un Sassuolo-Milan finito 0-3 per la squadra di Pioli ha consegnato lo Scudetto dopo 11 anni alla squadra rossonera. Aster Vranckx Milan mercato Intanto Maldini e Massara sono focalizzati sul mercato in entrata e secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbero vicinissimi a chiudere per un centrocampista ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Con lo =-0 di ieri sera tra Fiorentina e Napoli, ilriprende il comando della classifica assieme al gruppone con 7 punti, infatti nessuno in Serie A dopo tre giornate si trova a punteggio pieno. Terminata la terza giornata, è già tempo di pensare al campo e ai prossimi avversari perchè c’è il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata ed ilaffronterà già domani alle 18:30 un ostico Sassuolo al Mapei Stadium. Partita che evoca ricordi molto dolci poichè nella passata stagione un Sassuolo-finito 0-3 per la squadra di Pioli ha consegnato lo Scudetto dopo 11 anni alla squadra rossonera. Aster Vranckxmercato Intanto Maldini e Massara sono focalizzati sul mercato in entrata e secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbero vicinissimi a chiudere per un centrocampista ...

