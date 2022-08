Milan, un tuo ex obiettivo vicino allo Spezia (Di lunedì 29 agosto 2022) Jean Onana si avvicina allo Spezia. Il club ligure sta trattando il centrocampista camerunese del Bordeaux a titolo definitivo per circa 7 milioni... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Jean Onana si avvicina. Il club ligure sta trattando il centrocampista camerunese del Bordeaux a titolo definitivo per circa 7 milioni...

_schiaffino__ : @milan_corner giusta considerazione. Per me è sette. Ma è un ragionamento giusto il tuo, ci sta - brrrrooooooooom : @RevolverShow Questa è bella!!!hahaha! Beh dai,si chiama 'CORAGGIO' far rientrare ai box il tuo pilota di punta per… - liidsss : @beppeinterista Ahahahahahahaha aiuto, con la Juve negli ultimi tre anni 2 vinte, 2 pareggiare, 3 perse. Col Milan… - AntonellaMagan2 : @mohsospesa Un grande abbraccio virtuale per esserti vicino, condoglianze ???????? anche da lassù il tuo papà sarà con… - TeofiloSteven : RT @IlgoldiDhorasoo: @milan_corner @NandoPiscopo1 @TeofiloSteven @supersonico1986 C'è gente che ti prende sul serio e stai qui dal 2019. Di… -