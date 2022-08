Milan, Thiaw è il nuovo rinforzo per la difesa: le cifre dell’operazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Sarà Malick Thiaw il rinforzo per il reparto difensivo del Milan. I rossoneri stavano cercando da tempo un difensore da regalare a Stefano Pioli e finalmente adesso sono riusciti ad acquistarlo. Il classe 2001, con un volo privato partito da Dusseldorf, è già arrivato nel pomeriggio a Milano. Domani sosterrà le visite mediche, per poi firmare il contratto che renderà il tutto ufficiale. Thiaw Milan Schalke 04 Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan verserà una cifra complessiva di 7 milioni di euro nelle casse dello Schalke 04: 5 saranno di parte fissa, mentre i restanti 2 milioni saranno di bonus. Si attendono soltanto le firme, ma ormai è tutto fatta. Malick Thiaw a partire da domani sarà ufficialmente un nuovo calciatore ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Sarà Malickilper il reparto difensivo del. I rossoneri stavano cercando da tempo un difensore da regalare a Stefano Pioli e finalmente adesso sono riusciti ad acquistarlo. Il classe 2001, con un volo privato partito da Dusseldorf, è già arrivato nel pomeriggio ao. Domani sosterrà le visite mediche, per poi firmare il contratto che renderà il tutto ufficiale.Schalke 04 Secondo Gianluca Di Marzio, ilverserà una cifra complessiva di 7 milioni di euro nelle casse dello Schalke 04: 5 saranno di parte fissa, mentre i restanti 2 milioni saranno di bonus. Si attendono soltanto le firme, ma ormai è tutto fatta. Malicka partire da domani sarà ufficialmente uncalciatore ...

AntoVitiello: Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo

AntoVitiello: #Thiaw arriva domani a Milano, visite lunedì, il #Milan ha scelto il difensore centrale

AntoVitiello: #Pioli su #Thiaw: "Dovrebbe arrivare domani, giocatore di grande prospettiva, buona tecnica e fisicità, ragazzo che…"