Milan | Romano | “Vrancx molto vicino ai Rossoneri”

Milan Vrancx- Il Milan è tornato ad allenarsi dopo la vittoria in scioltezza, per 2-0, contro il Bologna. Grande gara di De Keteleare e di Giroud, ottima prova per i Rossoneri. Il Milan è davvero scatenato su questo gong finale del calciomercato, fissato per il 1 Settembre, alle ore 20:00 italiane. I Rossoneri, hanno appena chiuso per Thiaw dello Schalke, acquisto oneroso per il Diavolo. Operazione vicina ai 7 milioni di euro, con i Rossoneri che hanno completato il pacchetto difensivo, rimanendo in rosa anche Gabbia. Ora si puntano vari profili a centrocampo, uno di quelli prefissati è Aster Vrancx, che sembra davvero vicino al Milan. L'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito, con opzione di ...

