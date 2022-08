Milan, Paquetà passa ufficialmente al West Ham: il video di presentazione (Di lunedì 29 agosto 2022) L'ex Milan Lucas Paquetà è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Ecco il video di preentazione degli Hammers Leggi su pianetamilan (Di lunedì 29 agosto 2022) L'exLucasun nuovo giocatore delHam. Ecco ildi preentazione degli Hammers

cmdotcom : West Ham, UFFICIALE: Paquetá dal Lione, ecco la cifra che incassa il Milan - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, #Fofana-@ChelseaFC potrebbe sbloccare #Chalobah. E il passaggio di #Paquetà al @WestHam… - marcoconterio : ?????? ???? Il #Milan prosegue la ricerca del centrocampista. Torna in auge Ibrahima Sissoko del @RCSA #Strasburgo che… - SAmkhabat : RT @VitoGirolamo27: ??????La percentuale incassata dal trasferimento di #Paquetà potrebbe incoraggiare il #Milan a fare un tentativo: avevamo… - Retuittocose : RT @Insider1899: Domani ci sarà l'ufficialità di #Thiaw, in nottata si cercherà di trovare l'accordo con il #Wolfsburg (ad un passo) per #V… -