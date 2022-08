Milan, nuova offerta per Vranckx: parti sempre più vicine (Di lunedì 29 agosto 2022) Ultime ore di calciomercato e Milan sempre più protagonista. Dopo l’arrivo in città di Thiaw, i rossoneri hanno fatto una... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Ultime ore di calciomercato epiù protagonista. Dopo l’arrivo in città di Thiaw, i rossoneri hanno fatto una...

AntoVitiello : ?? #Milan, idoneità anche per il giovanissimo #Stalmach, centrocampista del 2005: 'Contento per questa nuova sfida,… - cmdotcom : #Milan, nuova missione in programma per #Vranckx: c’è una minaccia italiana per #Maldini - acmilan : Il Milan dà il benvenuto a Oro Rosso Milano nella famiglia rossonera. Una nuova partnership fondata sui valori comu… - nikla88 : RT @ala_7: Un modello e una idea nuova di fare calcio, di fare impresa nel calcio, per il @acmilan del futuro. Grazie @RobertoRho per la cu… - francescosino14 : RT @ala_7: Un modello e una idea nuova di fare calcio, di fare impresa nel calcio, per il @acmilan del futuro. Grazie @RobertoRho per la cu… -