Milan, controlli al ginocchio ok per Zlatan Ibrahimovic (Di lunedì 29 agosto 2022) Prosegue senza intoppi il recupero di Zlatan Ibrahimovic dall'infortunio al ginocchio operato tre mesi fa. Il Milan fa infatti sapere che nella giornata odierna lo svedese si è sottoposto ai controlli a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet. Tutto procede secondo i piani per il 40enne attaccante, che proseguirà con la riabilitazione per arrivare poi al recupero. Non c'è però chiarezza sui tempi di recupero e sulle prossime valutazioni, dal momento che lo stesso Milan nel suo comunicato non specifica alcuna tempistica. SportFace.

