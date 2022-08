Meteo:da domani nuovo peggioramento con temporali e grandine (Di lunedì 29 agosto 2022) E' quanto prevede Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo cui da domani sera i primi temporali cominceranno a coinvolgere il Nordovest per spostarsi, in maniera piuttosto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) E' quanto prevede Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it secondo cui dasera i primicominceranno a coinvolgere il Nordovest per spostarsi, in maniera piuttosto ...

DPCgov : ???? Per domani, lunedì #29Agosto, allerta GIALLA meteo-idro in otto regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere… - LiberoReporter : Meteo: da domani temporali con grandine a cominciare da nord ovest - Gaebaldi : Meteo: da domani temporali con grandine a cominciare da nord ovest - Aaaaaaa71817063 : RT @DPCgov: ???? Per domani, lunedì #29Agosto, allerta GIALLA meteo-idro in otto regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso min 31 max 31 -