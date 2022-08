Meteo | le previsioni di martedì 30 agosto | dalla sera violenti temporali con grandine

(Di lunedì 29 agosto 2022) Una serie di fronti perturbati daporteranno un nuovo peggioramento del tempo con. I primi settori esposti al maltempo saranno quelli di Nord Ovest e, successivamente, tutte le Alpi e il Triveneto. Le regioni interessate da fortisaranno Piemonte e Lombardia, ma anche le regioni centro-meridionali adriatiche e più raramente le tirreniche. Ipotranno risultare particolarmentee spesso accompagnati da forti grandinate, mentre le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non diminuzioni fisiologiche in presenza di maltempo.Ledi30Al Nord peggiora decisamente al Nord Ovest con rovesci edal pomeriggio. Entro ...

Emilia Romagna ModenaBolognaLa Protezione Civile dell'Emilia Romagna e ARPAE hanno diramato un'ALLERTAvalida dalle 00:00 del 30 agosto fino alle 00:00 del 31 agosto 2022. E' Allerta GIALLA per ... Ledi ARPAE per ... Meteo Video in Diretta: temporali al Nord in spostamento verso il Centro; previsioni Previsioni meteo per il 29/08/2022, Pescara. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 23°C e massima di 28°C ...A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di d ...