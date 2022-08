Meteo, Giuliacci vuota il sacco: "Arrivano le piogge, ma occhio ai prossimi 5 giorni..." (Di lunedì 29 agosto 2022) Mario Giuliacci spiega cosa ci aspetta tra qualche giorno sul fronte Meteo. Il colonnello sul sito MeteoGiuliacci.it divide i prossimi giorni in tre fasi. Tre fasi in cui si alterneranno il maltempo con le ondate di caldo africano. Dal 29 a l 3 settembre instabilità con forti piogge al centro-nord e una presenza costante del caldo africano al sud. In sostanza per circa 5 giorni l'Italia sarà divisa in due. Il caldo farà sentire sempre di più la sua forza al Sud nella seconda fase che va dal 4 al 5 di settembre. Un vero e proprio inferno con temperature sopra la media stagionale. Si toccheranno picchi di 35 gradi soprattutto sulle Isole. Insomma il caldo a quanto pare non ha ancora abbandonato la Penisola e di fatto l'afa sarà ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Mariospiega cosa ci aspetta tra qualche giorno sul fronte. Il colonnello sul sito.it divide iin tre fasi. Tre fasi in cui si alterneranno il maltempo con le ondate di caldo africano. Dal 29 a l 3 settembre instabilità con fortial centro-nord e una presenza costante del caldo africano al sud. In sostanza per circa 5l'Italia sarà divisa in due. Il caldo farà sentire sempre di più la sua forza al Sud nella seconda fase che va dal 4 al 5 di settembre. Un vero e proprio inferno con temperature sopra la media stagionale. Si toccheranno picchi di 35 gradi soprattutto sulle Isole. Insomma il caldo a quanto pare non ha ancora abbandonato la Penisola e di fatto l'afa sarà ancora ...

cnitalia1 : New video by Tele Italia: Meteo, Giuliacci: 'Settembre parte male', ecco cosa si sta per succedere sull'Italia - tempoweb : 'Picchi di 38 gradi', l'estate non vuole finire: nuova fiammata africana #meteo #giuliacci #27agosto… - gnolledi : Meteo, Mario Giuliacci: arrivano le 3 fasi da incubo, addio estate - Libero_official : #MarioGiuliacci analizza le previsioni #meteo per il weekend che è appena iniziato: temporali in arrivo nel pomerig… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Meteo, Giuliacci prevede: 'Eventi alluvionali'. Ecco cosa ci aspetta tra poco -