Meta ha trovato un accordo per chiudere il caso Cambridge Analytica (Di lunedì 29 agosto 2022) La società ha raggiunto un'intesa preliminare nella causa sulla violazione dei dati degli utenti di Facebook, che eviterà a Mark Zuckerberg di testimoniare in tribunale Leggi su wired (Di lunedì 29 agosto 2022) La società ha raggiunto un'intesa preliminare nella causa sulla violazione dei dati degli utenti di Facebook, che eviterà a Mark Zuckerberg di testimoniare in tribunale

TE3NAG3D1RTBAG : vorrei trovare qualcuno che tenga a me almeno la metà di quanto tenga a lui/lei perché ad oggi non l’ho ancora trov… - lupazzottu : RT @sunrisesrose: @mbartolotta63 24 miliardi è la metà di ciò che servirebbe per affrontare il problema delle bollette, aggiungiamo gli alt… - pavafrav : RT @sunrisesrose: @mbartolotta63 24 miliardi è la metà di ciò che servirebbe per affrontare il problema delle bollette, aggiungiamo gli alt… - esc0w0 : @valyyrian gacha games in a nutshell, fatto 10 roll e instatrovata grzie a dio anche su altri giochi tipo genshin s… - Daxo51701502 : @90ordnasselA @wazzaCN @CDKFan Tu hai trovato la seconda metà della mela, loro la seconda B -