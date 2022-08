Mercato Europa - Spinta dalle flotte per le elettriche (Di lunedì 29 agosto 2022) Se le vendite delle auto elettriche tra i privati stentano (per usare un eufemismo), in Europa le Bev nella prima metà dell'anno sono cresciute del 21,7% anno su anno nelle true fleet secondo i dati di Dataforce. Quasi un quarto del Mercato delle flotte - per la precisione il 24,1% - è appannaggio del gruppo Volkswagen con tutti i suoi brand elettrificati (Audi, Skoda, Cupra, Porsche e, naturalmente, Volkswagen) con 52.802 unità, diventando il canale più importante per la società di Wolfsburg per le auto alla spina. Perché sui privati il gruppo Stellantis con 53.422 immatricolazioni ha già superato quelle della Volkswagen, a quota 49.940 vetture, crescendo tre volte più velocemente dei rivali tedeschi, ed è pronta anche a superare Tesla nel mondo flotte, arrivando nei primi sei mesi dell'anno a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 agosto 2022) Se le vendite delle autotra i privati stentano (per usare un eufemismo), inle Bev nella prima metà dell'anno sono cresciute del 21,7% anno su anno nelle true fleet secondo i dati di Dataforce. Quasi un quarto deldelle- per la precisione il 24,1% - è appannaggio del gruppo Volkswagen con tutti i suoi brand elettrificati (Audi, Skoda, Cupra, Porsche e, naturalmente, Volkswagen) con 52.802 unità, diventando il canale più importante per la società di Wolfsburg per le auto alla spina. Perché sui privati il gruppo Stellantis con 53.422 immatricolazioni ha già superato quelle della Volkswagen, a quota 49.940 vetture, crescendo tre volte più velocemente dei rivali tedeschi, ed è pronta anche a superare Tesla nel mondo, arrivando nei primi sei mesi dell'anno a ...

