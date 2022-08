Meloni: «La prima casa non può essere pignorabile. Con FdI al governo diventerà legge» (video) (Di lunedì 29 agosto 2022) «Tuteleremo la casa dai pignoramenti, dall’abusivismo e anche dalle patrimoniali mascherate della sinistra». Con un video sui propri social, Giorgia Meloni ribadisce l’impegno di FdI a tutela della casa degli italiani. Un impegno portato avanti da sempre dal partito, che ora ne fa programma di governo. «La casa è il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro e attorno al quale immaginano la propria vecchiaia», sottolinea Meloni, ricordando che però «negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la casa». Meloni: «Tuteleremo la casa degli italiani» LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) «Tuteleremo ladai pignoramenti, dall’abusivismo e anche dalle patrimoniali mascherate della sinistra». Con unsui propri social, Giorgiaribadisce l’impegno di FdI a tutela delladegli italiani. Un impegno portato avanti da sempre dal partito, che ora ne fa programma di. «Laè il benerio attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro e attorno al quale immaginano la propria vecchiaia», sottolinea, ricordando che però «negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la».: «Tuteleremo ladegli italiani» LEGGI ...

