Meloni è così convinta del trionfo che già parla dell’eventualità di un mancato incarico

(Di lunedì 29 agosto 2022) Per la seconda volta in questa stramba campagna elettorale la destra ha tirato per la giacca, e in modo quanto mai ruvido, il presidente della Repubblica. Passi per l’anziano Silvio Berlusconi, che aveva “annunciato” le dimissioni di Sergio Mattarella qualora fosse approvata la riforma presidenziale (che non si farà mai) ma giustamente l’uscita di Giorgia– «Se vinco, Mattarella non può non darmi l’incarco» – non è passata inosservata sul Colle più alto.è inciampata in una clamorosa gaffe istituzionale che rivela la sua ignoranza, nel senso letterale e non offensivo del termine, e la sua bramosia di potere. Confondendo le elezioni con il Festival di Sanremo, lei èche chi arriva primo diventi presidente del Consiglio: e nella disattenzione della sinistra, affaccendata nella campagna sul guanciale, e del Terzo ...