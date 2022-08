Meloni alle stelle | crolla il Pd | il sondaggio di Mentana sconvolge la campagna elettorale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo alcune settimane di stop, torna ildi Enrico, la rilevazione Swg proposta al TgLa7 sulle intenzioni di voto. Già, come finiràelezioni dell'imminente 25 settembre? Il verdetto del- il penultimo prima dello stop alla diffusione delle rilevazioni - è dirompente: un clamoroso trionfo del centrodestra. Giorgiacon i suoi Fratelli d'Italia infatti guadagnano un altro punto percentuale, portandosi al 24,8 per cento. Ma soprattutto il Pd perde un punto tondo tondo, assestandosi al 22,3%: il divario cresce di due punti secchi. E si fa davvero enorme. Terza forza la Lega di Matteo Salvini, stabile al 12,5 per cento. Dunque il M5s di Giuseppe Conte, dato in risalita di 1,2 punti percentuali, all'11,6 per cento. Quindi Forza Italia, che perde 1 punto secco ed è ...