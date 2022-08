Meloni al mercato, Salvini nel club: il derby a distanza (con frecciate) dei leader a Messina. Poi il caffè della pace: “Uniti si vince” (Di lunedì 29 agosto 2022) Un derby di fuoco, soprattutto per l’orario in cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini scelgono di sbarcare contemporaneamente in Sicilia. A mezzogiorno esatto i due leader del centrodestra arrivano a Messina. E sotto un sole ancora caldissimo si sfidano a distanza in due incontri di natura profondamente opposta: Meloni sceglie un bagno di folla al mercato Vascone, all’inizio della parte sud della città, quella più popolare e popolata. Salvini, invece, si presenta in uno dei club più esclusivi, la Marina del Nettuno, dove è atteso dalla crème della città e da tutti i suoi, comprese le new entry, tra cui spicca una vecchia come l’ex sindaco Giuseppe Buzzanca, tornato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Undi fuoco, soprattutto per l’orario in cui Giorgiae Matteoscelgono di sbarcare contemporaneamente in Sicilia. A mezzogiorno esatto i duedel centrodestra arrivano a. E sotto un sole ancora caldissimo si sfidano ain due incontri di natura profondamente opposta:sceglie un bagno di folla alVascone, all’inizioparte sudcittà, quella più popolare e popolata., invece, si presenta in uno deipiù esclusivi, la Marina del Nettuno, dove è atteso dalla crèmecittà e da tutti i suoi, comprese le new entry, tra cui spicca una vecchia come l’ex sindaco Giuseppe Buzzanca, tornato in ...

