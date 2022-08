Meloni a Catania: “La sinistra è nervosa perché ha paura di perdere il suo sistema di potere” (video) (Di lunedì 29 agosto 2022) Bagno di folla per Giorgia Meloni a Catania, dove la leader di FdI ha declinato il suo sogno di nazione, libera dal giogo di potere della sinistra. “Io sogno una nazione nella quale tu, per essere un buon docente non devi avere la tessera della Cgil – ha detto la Meloni dal palco delle Ciminiere di Catania – sogno una nazione nella quale per fare bene il magistrato non devi essere per forza iscritto all’Anm, sogno una nazione in cui le persone che hanno dovuto abbassare la testa per tanti anni facendo finta che la pensavano in maniera diversa se no sarebbero stati tutti cacciati, possano dire come la pensano e non perdere il posto di lavoro. Io voglio un’Italia normale”. LEGGI ANCHE Meloni sul podio social: nel "sentiment positivo" al 60%, verso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Bagno di folla per Giorgia, dove la leader di FdI ha declinato il suo sogno di nazione, libera dal giogo didella. “Io sogno una nazione nella quale tu, per essere un buon docente non devi avere la tessera della Cgil – ha detto ladal palco delle Ciminiere di– sogno una nazione nella quale per fare bene il magistrato non devi essere per forza iscritto all’Anm, sogno una nazione in cui le persone che hanno dovuto abbassare la testa per tanti anni facendo finta che la pensavano in maniera diversa se no sarebbero stati tutti cacciati, possano dire come la pensano e nonil posto di lavoro. Io voglio un’Italia normale”. LEGGI ANCHEsul podio social: nel "sentiment positivo" al 60%, verso ...

