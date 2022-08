Meloni a Catania insiste sul blocco navale: «Si decida in Africa chi ha diritto a essere rifugiato» (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è tenuto oggi, 29 agosto, a Le Ciminiere di Catania il comizio di Giorgia Meloni, reduce dalla prima tappa siciliana della campagna elettorale, a Messina. La presidente di Fratelli d’Italia ha ribadito la sua posizione sul blocco navale come soluzione, dal suo punto di vista, per frenare gli arrivi dei migranti in Italia. Un punto su cui si sono registrati alcuni attriti con Matteo Salvini, secondo cui bastano i decreti sicurezza. «Inteso come atto di guerra è una fake news», aveva esordito in mattinata Meloni a Messina. In serata, a Catania, l’ha definita «l’unica proposta seria che si possa fare: una missione europea in accordo con le autorità libiche, quindi non un atto di guerra, per aprire in Africa gli hotspot, valutare solo chi ha diritto a ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è tenuto oggi, 29 agosto, a Le Ciminiere diil comizio di Giorgia, reduce dalla prima tappa siciliana della campagna elettorale, a Messina. La presidente di Fratelli d’Italia ha ribadito la sua posizione sulcome soluzione, dal suo punto di vista, per frenare gli arrivi dei migranti in Italia. Un punto su cui si sono registrati alcuni attriti con Matteo Salvini, secondo cui bastano i decreti sicurezza. «Inteso come atto di guerra è una fake news», aveva esordito in mattinataa Messina. In serata, a, l’ha definita «l’unica proposta seria che si possa fare: una missione europea in accordo con le autorità libiche, quindi non un atto di guerra, per aprire ingli hotspot, valutare solo chi haa ...

