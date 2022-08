Meeting delle scuole di vela della XII zona FIV al CN Santa Margherita (Di lunedì 29 agosto 2022) Va verso la conclusione la stagione delle derive di Caorle per il Circolo Nautico Santa Margherita: gli ultimi corsi di vela, infatti, sono in programma per la prossima settimana. Il 2022, anno caratterizzato da vento, sole e grande partecipazione di oltre 250 atleti alla scuola di vela che hanno frequentato da giugno i corsi, è giunto quasi alla fine. Molti di questi atleti, per festeggiare nel migliore dei modi questa stagione ricca di impegni, hanno preso parte sabato 27 agosto al Meeting delle scuole di vela della XII zona FIV, organizzato presso la Base a Mare CNSM a Caorle. Il programma del Meeting delle scuole di ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 29 agosto 2022) Va verso la conclusione la stagionederive di Caorle per il Circolo Nautico: gli ultimi corsi di, infatti, sono in programma per la prossima settimana. Il 2022, anno caratterizzato da vento, sole e grande partecipazione di oltre 250 atleti alla scuola diche hanno frequentato da giugno i corsi, è giunto quasi alla fine. Molti di questi atleti, per festeggiare nel migliore dei modi questa stagione ricca di impegni, hanno preso parte sabato 27 agosto aldiXIIFIV, organizzato presso la Base a Mare CNSM a Caorle. Il programma deldi ...

