(Di lunedì 29 agosto 2022) Kylianilalpino. Il talentodel Paris Saint Germain starebbe frequentandoRau , famosa in tutto il mondo per essere stata la primagender a ...

zazoomblog : Mbappé il gossip francese si infiamma: «Ha una relazione con la modella trans Ines Rau» - #Mbappé #gossip… - leggoit : #Mbappé, il gossip francese si infiamma: «Ha una relazione con la modella trans #InesRau» - ZonaBianconeri : RT @NewsPrima_it: Conflitto familiare - NewsPrima_it : Conflitto familiare - sportli26181512 : #Mbappé e la trans Ines Rau, il gossip infiamma la Francia: cosa sta succedendo: Dopo la fine della relazione con l… -

Kylianinfiamma iltransalpino. Il talento francese del Paris Saint Germain starebbe frequentando Ines Rau , famosa in tutto il mondo per essere stata la prima modella transgender a ottenere ...Commenta per primo Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com conGirl , la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors,e tante curiosità social. Questa settimana Kevin Prince Boateng e le seconde nozze in arrivo, il ritorno di Alessia Marcuzzi in Rai e tanto altro nel nostro video qui sotto.