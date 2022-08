Massimo Ranieri sarà il protagonista de “La voce che hai dentro”, nuova fiction Mediaset (Di lunedì 29 agosto 2022) Massimo Ranieri ritorna sul piccolo schermo. Il cantante ha infatti partecipato a numerose serie e film tra Rai e Mediaset e ora, sarà il protagonista della fiction Mediaset “La voce che hai dentro“. La trama ruota intorno alle vicende di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), uomo che torna libero dopo dieci anni di carcere a Poggioreale con l’accusa di aver ucciso il padre Mimmo, cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Al suo rientro scopre che la moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vogliono vendere la società. Il protagonista farà quindi di tutto per dimostrare la sua innocenza e evitare ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022)ritorna sul piccolo schermo. Il cantante ha infatti partecipato a numerose serie e film tra Rai ee ora,ildella“Lache hai“. La trama ruota intorno alle vicende di Michele Ferrara (), uomo che torna libero dopo dieci anni di carcere a Poggioreale con l’accusa di aver ucciso il padre Mimmo, cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. Al suo rientro scopre che la moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vogliono vendere la società. Ilfarà quindi di tutto per dimostrare la sua innocenza e evitare ...

luckyredfilm : ??Primi ciak per #MassimoRanieri, protagonista con @MariaPiaCalzone della nuova serie #LaVoceCheHaiDentro. La fictio… - SocialArtistOF2 : Al via le riprese della nuova fiction di @fictionmediaset #LaVoceCheHaiDentro con Massimo Ranieri. - SerieTvserie : La voce che hai dentro, Massimo Ranieri torna alla fiction, su Canale 5 - SMSNEWSOFFICIAL : MASSIMO RANIERI SUL SET DELLA SERIE “LA VOCE CHE HAI DENTRO”, CHE ANDRA’ IN ONDA SU CANALE 5 - MicheleRosiello : RT @luckyredfilm: ??Primi ciak per #MassimoRanieri, protagonista con @MariaPiaCalzone della nuova serie #LaVoceCheHaiDentro. La fiction Medi… -