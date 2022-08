“Martina non ce l’ha fatta”. 17 anni, muore dopo 3 giorni di agonia: la tragedia durante gli allenamenti con un’amica (Di lunedì 29 agosto 2022) Martina Berluti morta a 17 anni dopo la caduta da cavallo. L’incidente è avvenuto mercoledì 24 agosto a Porto Torres. La ragazza si stava allenando lungo uno sterrato vicino alla strada dei Due Mari. L’animale è scivolato e Martina è caduta riportando gravi ferite. Immediato il trasporto all’ospedale di Sassari. Purtroppo, però, l’amazzone dell’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres è deceduta dopo diversi giorni di agonia. Sulla vicenda la pm Maria Paola Asara ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Ha inoltre affidato alla Squadra Mobile di Sassari il compito di indagare e ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori hanno acquisito i video delle telecamere della zona oltre ad alcuni filmati privati. Al momento non ci sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)Berluti morta a 17la caduta da cavallo. L’incidente è avvenuto mercoledì 24 agosto a Porto Torres. La ragazza si stava allenando lungo uno sterrato vicino alla strada dei Due Mari. L’animale è scivolato eè caduta riportando gravi ferite. Immediato il trasporto all’ospedale di Sassari. Purtroppo, però, l’amazzone dell’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres è decedutadiversidi. Sulla vicenda la pm Maria Paola Asara ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Ha inoltre affidato alla Squadra Mobile di Sassari il compito di indagare e ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori hanno acquisito i video delle telecamere della zona oltre ad alcuni filmati privati. Al momento non ci sono ...

franchi_paola : RT @AdraniRoberto: @m01_martina Abbiamo una sola vita da vivere.. Lo stare insieme deve essere gioia, sicurezza, complicita, sostegno recip… - antonio55096334 : @BTS_twt E CHI E' QUESTA BELLA FAMIGLIA D'ERBE E D'ANIMALI (DA 'I SEPOLCRI', OBVIOUSLY!!! : DEORUM. MANIUM. IURA. S… - mazzpietro : RT @annalisapanello: @m01_martina Allontanati da lui, ma poi sii prudente, fatti aiutare dagli amici, stagli lontana e non tornare mai più… - Martina__B_ : @soliteepare ieri mentre tornavo a casa ferma in coda ho visto questo su un ponte, non ho resistito. - martina_bollini : @in_niallsarms Non sto capendo -