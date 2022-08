Luce_news : Marta Fenaroli, batte il cancro e va in finale a Miss Italia: “Ho imparato a non arrendermi” - Breaking24_7 : RT @milanomagazine: Il tour Miss Italia Lombardia è approdato a Palazzo Lechi, Calvisano (BS), con la finale regionale Miss Miluna Lombardi… - milanomagazine : Il tour Miss Italia Lombardia è approdato a Palazzo Lechi, Calvisano (BS), con la finale regionale Miss Miluna Lomb… - Giorno_Brescia : Calvisano, Marta Fenaroli batte il cancro e vola in finale a Miss Italia -

Tra le ragazze in gara per il titolo di Miss Italia c'è anche una studentessa della Bocconi di 21 anni,. La 21enne, originaria di Brescia, si è aggiudicata la fascia di Miss Miluna Lombardia, che vale l'accesso diretto alle fasi nazionali 2022, in programma nelle prossime settimane. La ...Miss Miluna Lombardia La Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia ha visto l'incoronazione diche si è aggiudicata un posto per le fasi nazionali di Miss Italia. Ad Incoronarla Iryna ... Miss Italia: Martina Broggi è Miss Milano, Marta Fenaroli vince Miss Cinisello Tra le ragazze in gara per il titolo di Miss Italia c'è anche una studentessa della Bocconi di 21 anni, Marta Fenaroli. La 21enne, originaria di Brescia, si è aggiudicata la fascia di Miss Miluna Lomb ...La 20enne studia medicina: "Dal giugno 2020 a gennaio 2021 ho sofferto per un tumore nel sangue e ho lottato in modo pazzesco" ...