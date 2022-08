"Mario Draghi? Se...": cosa può accadere dopo il voto, Matteo Renzi confessa (Di lunedì 29 agosto 2022) Riparte Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4, richiamata in servizio prima del previsto per la crisi di governo e le imminenti elezioni, che si terranno il prossimo 25 settembre. Elezioni in cui il centrodestra, e Giorgia Meloni con FdI in particolare, vengono accreditati di un vantaggio siderale. Anche in virtù della frammentazione degli altri schieramenti: il Pd sostanzialmente solo, Azione con Italia Viva e anche il M5s in solitaria. E da Porro, in veste di primo ospite della stagione, ecco Matteo Renzi, leader di quell'Italia Viva che si è alleata con Azione di Carlo Calenda. Si parte dalla crisi energetica, dalle bollette alle stelle e dal prezzo del gas arrivato a picchi insostenibili. "La nostra proposta con Calenda è che ci vuole un tetto europeo al prezzo del gas, nel frattempo dobbiamo tirare fuori 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Riparte Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4, richiamata in servizio prima del previsto per la crisi di governo e le imminenti elezioni, che si terranno il prossimo 25 settembre. Elezioni in cui il centrodestra, e Giorgia Meloni con FdI in particolare, vengono accreditati di un vantaggio siderale. Anche in virtù della frammentazione degli altri schieramenti: il Pd sostanzialmente solo, Azione con Italia Viva e anche il M5s in solitaria. E da Porro, in veste di primo ospite della stagione, ecco, leader di quell'Italia Viva che si è alleata con Azione di Carlo Calenda. Si parte dalla crisi energetica, dalle bollette alle stelle e dal prezzo del gas arrivato a picchi insostenibili. "La nostra proposta con Calenda è che ci vuole un tetto europeo al prezzo del gas, nel frattempo dobbiamo tirare fuori 10 ...

