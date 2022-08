Marialuisa Jacobelli | giornalista di DAZN che fa impazzire i fan | Ha seguito le orme paterne | sapete chi è?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Sul piano professionale si conosce tutto di Xavier, famosoitaliano, attualmente editorialista di Tuttosport dopo averne lasciato la direzione lo scorso aprile (dopo quattro anni, ndr). Tuttavia, forse non tutti sanno che Xavier– che compie proprio oggi 63 anni – è anche il padre di, oggi volto died ex conduttrice della trasmissione sportiva Top Calcio 24.ha scelto di puntare sull’apprezzatae bordocampista, che ha quindi voluto seguire ledel papà, lanciandosi nel mondo del giornalismo sportivo con particolare propensione per il calcio. Si tratta senza dubbio di una grande opportunità per...