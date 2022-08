Marco Gatti (Steel Spa): “Mercato dell'acciaio, fornitori in tutto il mondo e lavorazioni aggiuntive per superare l'instabilità” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Piacenza, 29/08/2022) - L'acciaio è fondamentale per molti settori, difficoltà nel reperirlo e rischiano di mettere in crisi l'economia mondiale Piacenza, 29/08/2022 - La produzione mondiale di acciaio grezzo a marzo 2022 è scesa del 6,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2021 e, già durante lo scorso anno, Federmeccanica aveva registrato un aumento dell'8 per cento dei prezzi dei prodotti. La guerra in Ucraina, quindi, si è inserita in un contesto già provato, portando un'ancora più forte instabilità. “A settembre del 2020, con la ripresa dopo lo stop imposto dalla Pandemia, è cominciato un forte aumento delle richieste, che nel febbraio di quest'anno ha portato ad un raddoppio delle quotazioni dell'acciaio. E con lo scoppio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) (Piacenza, 29/08/2022) - L'è fondamentale per molti settori, difficoltà nel reperirlo e rischiano di mettere in crisi l'economia mondiale Piacenza, 29/08/2022 - La produzione mondiale digrezzo a marzo 2022 è scesa del 6,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2021 e, già durante lo scorso anno, Federmeccanica aveva registrato un aumento'8 per cento dei prezzi dei prodotti. La guerra in Ucraina, quindi, si è inserita in un contesto già provato, portando un'ancora più forte. “A settembre del 2020, con la ripresa dopo lo stop imposto dalla Pandemia, è cominciato un forte aumentoe richieste, che nel febbraio di quest'anno ha portato ad un raddoppioe quotazioni. E con lo scoppio ...

