Manuel Bortuzzo presenta la nuova fiamma: brutto colpo per Lulù (Di lunedì 29 agosto 2022) Manuel Bortuzzo archivia definitivamente la relazione con Lulù Selassié: sui social compare con la nuova fiamma Duro colpo per i fan di Lulu Selassié e Manuel Bortuzzo. La coppia si era… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 29 agosto 2022)archivia definitivamente la relazione conSelassié: sui social compare con laDuroper i fan di Lulu Selassié e. La coppia si era… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

FiengoGiulia : Come farsi prendere per il culo .. chiama Manuel Mateo Bortuzzo - 361_magazine : Manuel Bortuzzo e Angelica continuano a farsi vedere insieme sui social, ma c'è chi manifesta qualche perplessità s… - 83Pallly : @mary65485558 Se non fosse stato Manuel bortuzzo,si sarebbe mai messa con un ragazzo in carrozzina?io lo seguivo da… - infoitcultura : Angelica Benevieri si rivela: la nuova storia d’amore con Manuel Bortuzzo - Francy727406661 : RT @blogtivvu: Manuel Bortuzzo, spunta l’ipotesi “storia a tavolino”: dettagli e retroscena -