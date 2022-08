Manovra militare congiunta | Putin e Xi | agghiacciante mossa nel mar del Giappone

(Di lunedì 29 agosto 2022) I venti di guerra si alzano sempre più forti, il tutto mentre il conflitto in Ucraina, devastante e sanguinoso, giorno dopo giorno continua. E al centro delle manovre c'è sempre la Russia di Vladimir, insieme a quello che è in modo sempre più nitido e pericoloso il suo alleato, ossia la Cina di Xi Jinping. L'ultima notizia riguarda unadi Mosca e Pechino, che si svolgerà nel Mar deltra il primo e il 7 settembre. Insomma, tra pochi giorni. Si tratta di esercitazioni navali congiunte, dal nome Vostok 2022, e vi prenderanno parte 50mila militari e 5mila sistemi d'arma, 140 aerei, 50 navi da guerra, e navi da supporto. A confermarlo il vice ministro della Difesa russo Aleksandr Fomin, in un briefing che si è tenuto oggi, lunedì 29 agosto, a Mosca con gli addetti ...

TheHippyNewsOut : RT @Libero_official: Annunciata un'esercitazione navale congiunta di #Cina e #Russia nel #MarDelGiappone, il via il primo settembre: #Putin… - Libero_official : Annunciata un'esercitazione navale congiunta di #Cina e #Russia nel #MarDelGiappone, il via il primo settembre:… - ParoliLuca : @Gitro77 Bisogna eliminare la manovra militare americana chiamata H.A.A.R.P. Con la quale cambiano il clima - alelozar : @JohannesBuckler Nel '78 lessi con passione ed instancabilmente la manovra militare contro Moro e la sua scorta. No… -

... laaggirante dei russi e la controffensiva in stallo degli ucraini 24 maggio - A Kiev i ... "Perdiamo 100 soldati al giorno" 22 maggio - Donbass, il punto: la spinta russa e l'allarme ...Fui esonerato dalla leva, come tanti altri ragazzi, per i terremoti in Campania dell''80 e ... purtroppo, è necessario attendere, appunto, la nuovache, attualmente, proprio per il ...Bombardamenti massicci e attacchi sul fronte meridionale. Kiev dà il via alla risposta militare tanto annunciata, il Pentagono è cauto, ma lo stesso Zelensky potrebbe aver dato l’ok per anticipare Mos ...AVIANO - Domenica sera incidente tra auto e bicicletta. Alla guida dell’auto c'era un soldato americano della base di Aviano che ha tentato un sorpasso azzardato in un tratto con linea continua ed ha ...