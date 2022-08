Maneskin censurati agli Mtv Video Awards. Cosa è successo sul palco (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre la band romana si stava esibendo sulle note di Supermodel, la regia dello show ha improvvisamente cambiato inquadratura per tagliare quanto stava accadendo sul palco e la rabbia dei fan è esplosa sul web Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre la band romana si stava esibendo sulle note di Supermodel, la regia dello show ha improvvisamente cambiato inquadratura per tare quanto stava accadendo sule la rabbia dei fan è esplosa sul web

angiuoniluigi : RT @repubblica: Maneskin censurati per nudità su Mtv - repubblica : Maneskin censurati per nudità su Mtv - artvgirl : tutto ciò che ho capito dei VMAs è che mio figlio conan è stato sublime come sempre e che i maneskin sono stati cen… - nomituttipresi : Ma se li avete completamente censurati che cazz0 fate i sostenitori #VMAs #maneskin - TWIClNE : non ho capito niente di quello che è successo ai maneskin perché quella dello streaming li ha completamente censura… -