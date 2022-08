Maltempo: per Coldiretti Puglia i danni all’agricoltura superano i trecento milioni di euro In crescita gli eventi estremi (Di lunedì 29 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Nell’estate 2022 sono contati dal punto di vista climatologico già ben 5 tempeste di fulmini che hanno colpito a macchia di leopardo la Puglia. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti regionale, che oltre alle tempeste di fulmini segnala la pericolosità dei tornado, ben 13 che hanno interessato soprattutto le province di Bari e Lecce, sulla base sulla base dei dati dell’european Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di Maltempo. Cresce l’allarme nelle campagne per bombe d’acqua e temporali con la grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia in pieno svolgimento – spiega ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Nell’estate 2022 sono contati dal punto di vista climatologico già ben 5 tempeste di fulmini che hanno colpito a macchia di leopardo la. E’ quanto emerge dall’analisi dellaregionale, che oltre alle tempeste di fulmini segnala la pericolosità dei tornado, ben 13 che hanno interessato soprattutto le province di Bari e Lecce, sulla base sulla base dei dati dell’pean Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di. Cresce l’allarme nelle campagne per bombe d’acqua e temporali con la grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per iirreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia in pieno svolgimento – spiega ...

