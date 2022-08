Maltempo, nei prossimi giorni colpirà queste Regioni d’Italia con forti temporali (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo le ultime notizie, tra breve, potrebbero esserci delle situazioni piuttosto critiche in alcune zone dello Stivale. In questa estate, come tutti hanno ben visto, abbiamo sofferto un caldo estremo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo le ultime notizie, tra breve, potrebbero esserci delle situazioni piuttosto critiche in alcune zone dello Stivale. In questa estate, come tutti hanno ben visto, abbiamo sofferto un caldo estremo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

himeralive : Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un violento passeggero temporale che si è abbattuto ne… - Mariari30057064 : RT @RegioneER: #Maltempo, dalla Regione un milione € per i primi interventi nei territori più colpiti del ferrarese e modenese. In Giunta l… - mariali94316534 : RT @RegioneER: #Maltempo, dalla Regione un milione € per i primi interventi nei territori più colpiti del ferrarese e modenese. In Giunta l… - _collenews : MALTEMPO, INCENDI E TERREMOTI: DALLA REGIONE 3 PROVVEDIMENTI AD HOC Obiettivo: “raggiungere e avvisare direttamente… - TuttoSuRoma : RT @ubalc_x: Già arrivato il #maltempo su Roma. Abbondanti acquazzoni soprattutto nei pressi dello Stadio Olimpico al termine di #LazioInte… -