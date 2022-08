Maltempo: allerta meteo in Campania per temporali, fulmini e grandine (Di lunedì 29 agosto 2022) La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania per la giornata di oggi, lunedì 29 agosto. Ancora Maltempo sulla Campania. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 14 Leggi su 2anews (Di lunedì 29 agosto 2022) La Protezione civile regionale ha diramato un avviso diinper la giornata di oggi, lunedì 29 agosto. Ancorasulla. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso diinper piogge econ livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 14

