Ma quale Cav.? La prima "berlusconata" della storia l'ha fatta Churchill (Di lunedì 29 agosto 2022) “He wants to do a Berlusconi”, “vuol fare una berlusconata” è l’accusa che un esponente Tory ha mosso a Boris Johnson. Già mi aspettavo BoJo che contava un-due-tre mentre Liz Truss scandiva il suo programma, o che metteva su un impero televisivo, o comprava il Port Vale e lo portava per la prima volta in Premier League. Invece, vai a vedere, “to do a Berlusconi” significa soltanto tornare al governo tempo dopo essere caduto, cosa che in effetti il Cav. ha fatto nel 2001 e nel 2008 (quanto al 2022, vediamo). Desiderio legittimo in un politico ma che, accostato al fatale nome con la B, oltremanica causa attacchi di orticaria, automaticamente sottintendendo che il leader sia unfit e populista. Certo, sarebbe stato molto meno efficace se lo stesso concetto fosse stato espresso con un “he wants to do a Fanfani”, “an Andreotti”, perfino “a Prodi”; senza ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) “He wants to do a Berlusconi”, “vuol fare una” è l’accusa che un esponente Tory ha mosso a Boris Johnson. Già mi aspettavo BoJo che contava un-due-tre mentre Liz Truss scandiva il suo programma, o che metteva su un impero televisivo, o comprava il Port Vale e lo portava per lavolta in Premier League. Invece, vai a vedere, “to do a Berlusconi” significa soltanto tornare al governo tempo dopo essere caduto, cosa che in effetti il Cav. ha fatto nel 2001 e nel 2008 (quanto al 2022, vediamo). Desiderio legittimo in un politico ma che, accostato al fatale nome con la B, oltremanica causa attacchi di orticaria, automaticamente sottintendendo che il leader sia unfit e populista. Certo, sarebbe stato molto meno efficace se lo stesso concetto fosse stato espresso con un “he wants to do a Fanfani”, “an Andreotti”, perfino “a Prodi”; senza ...

SBerritta : Non conosco abbastanza la Giorgina,a parte quello che dice Crosetto,(Ma quale papa' non ama sua figlia)x esprimere… - cav_jesus : RT @SimoneAlliva: Per il mestiere che faccio mi sento più libero a non dichiarare il mio voto, a nasconderlo e a tutelarlo. Mi avete chie… - cinianto : Io sono coetaneo del cav., con moglie e tre figli, per mia moglie casalinga il cui lavoro non era riconosciuto. Qui… - cav_errante_ : RT @CarloCalenda: Io vorrei davvero sapere in quale parte del mondo uno così sarebbe ancora in giro. Boh - cav_langellotti : RT @DSantanche: Vediamo vediamo quale NUOVO tema avrà affrontato oggi @repubblica in vista delle prossime elezioni... Economia? Sicurezza?… -